Il responsabile dell'area tecnica della Juventus Federico Cherubini lo ha confermato nei giorni scorsi,che scade il prossimo 30 giugno. Un incontro chiarificatore dopo la lunga pausa di riflessione imposta da alcune lungaggini burocratiche che hanno riguardato il procuratore, ma anche figlia delle valutazioni in seno alla dirigenza bianconera, che ha deciso di rivedere i propri parametri economici e, per la quale le parti erano pronte a dare la decisiva fumata bianca. In questo scenario di incertezza, parzialmente ribaltato anche dai ragionamenti che gli stati maggiori della Juve stanno facendo sullo stato fisico della Joya (fermato ieri dall'ennesimo intoppo muscolare),, vecchio estimatore dell'argentino.- Fu lui infatti a strapparlo alla folta concorrenza dei club italiani nell'estate 2015 e a portarlo alla Juve per circa 40 milioni di euro ed è sempre lui che, complice il momento di freddezza nei rapporti tra la Vecchia Signora, l'attaccante e il suo agente,L'Inter e il suo amministratore delegato hanno come priorità assoluta quella di dare un'ulteriore sforbiciata ai propri costi e di rivedere in particolare le voci relative al monte ingaggi:, uniti ai discorsi in essere sul fronte dei rinnovi di Brozovic, Handanovic e Perisic eper esigenze di cassa,che economicamente possa attrarre un giocatore del calibro di Dybala e spingerlo verso l'addio a Torino.- Ragionamenti ipotetici, ad oggi, in considerazione del fatto chee soltanto una brusca rottura al termine dell'incontro - previsto per la metà della prossima settimana - con Cherubini e Arrivabene potrebbe generare la clamorosa svolta a tinte nerazzurre. Senza dimenticare che sullo sfondo potrebbero affacciarsi anche alcuni club stranieri che in queste settimane non hanno approfondito il discorso, ma che rimangono vigili di fronte alla prospettiva che Dybala possa davvero lasciare la Juve a parametro zero. In questa situazione,nei confronti dell'attaccante e del suo agente (occhio al tema delle commissioni) che dalla contoparte non sono state ricevute con grande entusiamo, per utilizzare un eufemismo. La partita resta dunque apertissima e la prossima settimana potrebbe segnare un momento decisivo.