La crisi del settimo anno ha colpito anche Paulo Dybala e la Juventus che ieri, ufficialmente, si sono detti addio. Il trequartista argentino a giugno saluterà la maglia bianconera e Beppe Marotta, che conosce benissimo il ragazzo avendolo portato a Torino, sogna un nuovo matrimonio con la Joya all’Inter. Proprio la formazione nerazzurra, secondo gli esperti, è la destinazione più probabile per Dybala vista la quota di 1,85. Inzaghi avrebbe così a disposizione un tandem tutto argentino con Lautaro Martinez. Ma l’Inter, naturalmente, non è l’unica pretendente per il talento sudamericano. Il Cholo Simeone farebbe carte false per portare l’attuale numero 10 della Juventus all’Atletico Madrid per creare un attacco stellare con Griezmann, Suarez e Correa. Dybala nuova stella del Wanda Metropolitano si gioca a 5,00. In Spagna però anche il Barcellona sta facendo un pensiero al talento di Laguna Larga. Xavi, che piano piano sta ricostruendo la formazione catalana, vedrebbe benissimo Paulo Dybala a guidare le giovani stelle blaugrana, ipotesi che pagherebbe 6 volte la posta. Stessa quota per il Tottenham della coppia Paratici-Conte, i quali conoscono altrettanto bene l’argentino avendo con lui dei trascorsi alla Juventus. Decisamente più staccate, al momento, le due formazioni di Manchester: lo United è dato a 9,00 mentre Dybala che approda al City con Guardiola è offerto a 16.