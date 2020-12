: la sua perla con cui la Juve ha sbloccato il risultato è arrivata al 57', forse appena in tempo prima di dover lasciare in campo considerando una prestazione fin lì sulla falsa riga di quelle precedenti.che spiega chiaramente il rapporto tra i due nonostante in questo momento sia Alvaro Morata, saldamente, l'attaccante titolare al fianco di Cristiano Ronaldo“Da parte della Juventus e del calciatore c'è la chiara volontà di rinnovare il contratto. Stiamo parlando proficuamente, anche se il momento non è semplice. Siamo stati quindici giorni in isolamento fiduciario, ma stiamo cercando una soluzione soddisfacente per tutte le parti in causa”, era fine ottobre. “Siamo in ottimi rapporti, stiamo parlando sempre e stiamo affrontando il tema del rinnovo giornalmente e settimanalmente. Vedremo nelle prossime settimane”, queste invece parole di fine novembre. Quanto basta per ribadire che la trattativa procede senza sosta ma che l'accordo non c'è.: “Sul contratto si è detto tanto, molte cose false: tanta gente parla di cose che non esistono, il mio procuratore è stato a Torino per tanto tempo ma nessuno l'ha chiamato. Quando sento di soldi e cifre mi dispiace: sono cose inventate di cui io non parlo mai. Sarebbe bello che si dicesse la verità, anche perché parlare di cifre nella situazione attuale mette la gente contro di me. Con tutto l'affetto che provo nei confronti della Juventus...”.: Jorge Antun tra settembre e ottobre è rimasto in Italia senza riuscire a incontrare, per vari motivi, la dirigenza bianconera.Da quando, dopo averlo spinto fuori in ogni modo nell'estate del 2019, poi la Juve si è lasciata convincere dal nuovo Dybala, quello che poi a fine stagione si è laureato Mvp della serie A. Nuovo, rinato, maturato. E come tale da gestire anche internamente. L. Con la Juve che non può permettersi in questa fase storica un altro ingaggio a doppia cifra o forse non vuole, preferendo destinare questo extra-budget su altri profili, ritenuti top più di quanto non venga considerato il numero dieci bianconero.Il suo è il nome più illustre che continua a rimbalzare tra le possibili cessioni per questioni di bilancio più che di campo, magari all'interno di maxi scambi che possano a quel punto fare comodo anche al campo e non solo al bilancio.