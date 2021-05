, con la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro l'Atalanta e soprattutto con l'esito della corsa alla Champions League,fra i campioni d'Italia uscenti, i bianconeri, e i neo-scudettati, i nerazzurri. Una differenza decisiva fra le due squadre crediamo che sia quella individuata da Roberto Beccantini, che scrive: "". Già, elementare.per l'esito di questa stagione, era cosa nota e prevedibile. E su questo sito lo abbiamo scritto in tempi non sospetti. E' invece sull'altro confronto che probabilmente è girata, a sorpresa, buona parte della stagione, sia per la Juve che per l'Inter.arrivava da una stagione che, sì, lo aveva visto alla prese con il Covid e con le sue conseguenze, ma che lo aveva anche visto terminare con il(per lui, nello scorso campionato, 11 gol in 33 partite, 17 in 46 match il totale stagionale). Dall'altra parte della barricata, invece, avevamo, un po' come tutta l'Inter 2019-20. E' vero che il bottino dei gol del Toro in campionato è pressoché identico: 14 gol in 35 partite l'anno scorso, 16 in 37 quest'anno. Main questa stagione.: bersagliato dagli infortuni, ma anche protagonista di una stagione complicata per il rapporto con la società in ottica rinnovo del contratto, il numero 10 della Juve ha segnato la miseria di 4 gol in 19 partite di campionato.Se il duello fra i bomber principe di Juve e Inter vede in testa i bianconeri (Ronaldo 29 gol, Lukaku 23 gol), con un +6, l'altro(Lautaro 16, Dybala 4). Oltre al confronto Pirlo-Conte, e, aggiungiamo, al valore dei rispettivi reparti di centrocampo, è soprattutto qui la differenza. Elementare.