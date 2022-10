Paulo Dybala sta proseguendo il suo recupero dopo la lesione al retto femorale sinistro rimediata nel match contro il Lecce. La Joya si è sottoposto al trattamento con fattori di crescita per ridurre i tempi di recupero e, nel fine settimana, effettuerà una risonanza per fare il punto della situazione come riporta la Gazzetta dello Sport. L'obiettivo è sempre quello di andare al mondiale con la Selezione argentina in costante contatto con lo staff medico giallorosso. Venerdì, intanto, l'Argentina diramerà la lista dei preconvocati e dovrebbe comparire il nome di Dybala.