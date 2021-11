In Champions è stato lui a trascinare i bianconeri contro lo Zenit: due gol, con il secondo segnato al secondo tentativo dal dischetto di pura personalità, anche un assist per sbloccare Alvaro Morata (mica poco). Ma già nella scorsa tremenda settimana era stato il migliore in una Juve depressa, sembrava predicare nel deserto, forse non in grado di vincere da solo ma realmente lasciato da solo a cercare di vincere. Un palo col Sassuolo, una traversa col Verona, un altro palo sullo zero a zero con lo Zenit: ma quella maledizione è stata spezzata un tentativo dopo l'altro.C'è l'esultanza per celebrare la storia della Juve, proposta solo al momento giusto: Michel Platini era stato raggiunto già contro l'Inter, ma quello era il momento di tornare a metà campo per tentare un ultimo assalto non di mettersi in posa. C'è la richiesta di sostegno dei tifosi non per sé, ma per i compagni in maggiore difficoltà, come lo stesso Morata. C'è la chiamata alla squadra a non abbassarsi, per dare coraggio ai suoi in una fase che sarebbe stato troppo facile farsi prendere dalla paura. C'è anche lo sguardo con cui si è tenuto stretto il pallone per ricalciare il rigore dopo il primo errore, è il suo momento e le responsabilità sono sue sempre e comunque., due leggende che sono fermi a quota 104 e 105 gol con la maglia della Juve. Ora Dybala è a 106, è undicesimo e vedere la top ten, c'è Munerati al decimo posto con 113 gol. Poi partirà la caccia a Roberto Baggio, nono a quota 115 gol