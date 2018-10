Arrivando da Repubblica alcune dichiarazioni registrate nell'immediato post-vittoria a Manchester di Paulo Dybala. La punta argentina ha commentato così la vittoria.



NON VOLEVO USCIRE - "Non sembravo felicissimo, non si vorrebbe mai uscire e stare sempre in campo. Capita di reagire così: è l'adrenalina. Mi rendo conto che non è giusto: dovevo accettare la sostituzione perché il mister ha molte scelte e non è facile per lui prendere decisioni. Ho commesso un errore, però sono cose che succedono".



IL GOL - "Se mi sono consacrato? Cerco di lavorare e di fare le cose giuste. Quello che il mister mi chiede e che serve ai miei compagni. Sono contento per il gol. Champions? Non riuscivo a segnare in questa competizione, ce la mettevo tutta ma i gol non arrivavano. Ora va al contrario. Titolare? Dipende da me. Devo far vedere che me lo merito. Cristiano ha il posto assicurato, siamo in tanti però a lottare".