La tensione è alle stelle. Intanto Dybala dice no, ancora una volta, anche al Tottenham. Almeno per ora, aspettando nuovi rilanci degli Spurs nelle prossime ore. Non è bastata la telefonata di Mauricio Pochettino al giocatore. Non è servita l'ennesima prova di forza della dirigenza bianconera nei confronti dell'entourage del numero dieci bianconero: in mattinata il contatto tra Jorge Antun e Fabio Paratici, che ha fatto capire come l'offerta del Tottenham sarebbe stata accettata auspicando un immediato accordo tra il giocatore e il club inglese. Che non è arrivato.



IL NO – L'incontro atteso tra il rappresentante di Dybala e gli emissari del Tottenham è arrivato proprio in queste ore. La richiesta del giocatore, per quanto l'apertura tecnica fosse più marcata rispetto alla situazione con il Manchester United, era però la stessa: 10-12 milioni netti di ingaggio, 15 milioni di commissioni da far spartire ai due club. Senza dimenticare il sempre spinoso caso dei diritti di immagine, con Triulzi che prosegue nei suoi avvisi a ogni club che si avvicina a Dybala. Troppo distante in ogni caso l'offerta del Tottenham: un ingaggio compreso tra gli 8 e i 9 milioni di euro netti, non oltre 3 di commissioni mentre la Juve rimane ferma nel non voler accontentare in questo senso le pretese del clan Dybala. Quindi, per ora, ecco il primo no rifilato al Tottenham. E a proposito dei diritti di immagine proprio non c'è intesa. Non sono esclusi rilanci nelle prossime ore, ma la distanza resta netta. E la chiusura del mercato in Premier è dietro l'angolo. Anche se la Juve fa sempre più pressione su Dybala, fin qui senza successo.