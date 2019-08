Secondo quanto riporta Sky Sport, vi sarebbe un ostacolo nella trattativa in corso fra Juventus e Tottenham per portare Paulo Dybala agli Spurs. L’annoso nodo che rischia di far saltare un’affare di 70 milioni di euro è quello legato ai diritti d’immagine del campione argentino. Lo stesso problema è emerso anche durante i summit intercorsi tra Juve e Manchester United. In sostanza, anche di fronte ad un accordo tra le società sulla cifra relativa alla compravendita del giocatore ed a quella sulle commissioni da elargire all’agente, la trattativa non si potrebbe definire conclusa finché non sarà trovato l’accordo anche con la Image Star, la società che detiene e cura i diritti d’immagine della Joya. Dal momento che il mercato inglese chiuderà i battenti alle ore 17 di domani, gli interessati in causa hanno fretta di risolvere il nodo che potrebbe precludere l’operazione.