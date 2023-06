Dybala-Matic fanno divertire i social. I due leader della Roma tornano a punzecchiarsi nei commenti al post dell'intervista del serbo a Star Casinò Sport. Il centrocampista serbo si è raccontato a tutto tondo rispondendo in inglese alle domande della giornalista e l'argentino non si è fatto scappare l'occasione per una frecciata simpatica. "Perché non in italiano?", scrive Dybala."Sono qui da dieci mesi e parlo italiano molto meglio di voi che siete qui da dieci anni", replica seccamente Matic. Un siparietto che ha fatto impazzire anche i tifosi della Roma, contenti nel vedere il legame e l'intesa tra i due big di Mourinho.