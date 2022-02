Vlahovic ha raddoppiato il peso dinella: con il serbo là davanti, punto di riferimento solido e imprescindibile, Paulo sembra avere ritrovato la sicurezza, l’intraprendenza, quasi la sfrontatezza di un tempo. E lo abbiamo anche visto mettersi a disposizione della squadra da leader vero, che non pensa a se stesso, cercando il gol a tutti i costi e risparmiandosi per questo obiettivo: ha corso, ha lavorato per legare i reparti, insomma si è sacrificato (perfino troppo, rischiando di arrivare stanco in fase conclusiva).