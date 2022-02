Il processo di rivoluzione di casa Juventus prosegue senza sosta ormai da oltre un anno e con l'addio estivo di Cristiano Ronaldo e l'arrivo invernale di Dusan Vlahovic, il percorso intrapreso da Massimiliano Allegri si sta, seppur lentamente e con tanti ostacoli in cui i bianconeri sono inciampati, stabilizzando. Negli ultimi due anni di fatto la Juventus ha rivoluzionato il proprio attacco (aspettando la fine della querelle Dybala) e ha cambiato completamente il volto del centrocampo (con Locatelli e Zakaria, ma non è detto che finisca qui). Quello che però è mancato finora, o meglio, il reparto in cui la società bianconera ha commesso gli errori più grandi, è il reparto difensivo con la gestione dei tanti centrali sotto contratto negli ultimi anni che in vista della prossima estate costringerà la società a tornare sul mercato.



DA ROMERO... - Il primo sacrificato sull'altare del bilancio e della troppa abbondanza è stato l'argentino Cristian Romero che alla Juventus una vera e propria chance non l'ha mai avuta, salvo poi esplodere prima al Genoa e poi all'Atalanta che l'ha immediatamente rivenduto al Tottenham (a lungo è stato infortunato ed è tornato da poco agli ordini di Conte) per fare una clamorosa operazione di plusvalenza nel giro di pochi giorni la scorsa estate.



...A DEMIRAL - E nella serata di ieri è arrivata contro l'Atalanta l'ennesima conferma che anche per Merih Demiral la Juventus ha agito, suo malgrado, con una certa leggerezza concedendo sì il prestito ai bergamaschi, ma anche un diritto di riscatto da 25 milioni di euro che allontana il turco dai colori bianconeri. Demiral ha letteralmente fatto a sportellate senza uscirne sconfittto proprio con Vlahovic, nell'ennesima prestazione monstre di questa stagione in netta crescita.

A Torino, il baluardoche negli anni la Juve ha sempre provato a piazzare sul mercato senza mai trovare acquirenti veri (anche per colpa di uno stipendio a cifre folli). Oggi perònon è al meglio da troppo tempo, Chiellini ha subito l'ennesimo infortunio stagionale (nonostante la conferma che, se sta bene, è ancora uno dei migliori d'Italia) e su Rugani, nonostante le buone prestazioni in emergenza, non c'è certezza sul futuro.- Le sfide a Milan e Inter per, ma anchea parametro zero. La Juventus ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. Il percorso di crescita passa anche da qui. Dopo gli errori degli ultimi anni non si può più sbagliare.