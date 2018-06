Visto che l'argomento principale di questi giorni è, ovviamente, il calciomercato, facciamo un po' di conti. E domandiamoci:Bilancio alla mano, che verrà chiuso in negativo,, in modo da potersi garantire un monte-plusvalenze cospicuo. E questo inquieta i tifosi juventini, preoccupati di dover vedere sacrificato qualche pezzo pregiato della rosa per permettere al club di finanziare nuovi acquisti.'Alma ragazzi”, come direbbe il Max, perché non è affatto detto che debba per forza partire un big. Voltiamoci indietro e ricordiamoci come sono stati incassati nello scorso mercato estivo 40 milioni: con la cessione di giovani, ragazzi della Primavera oppure calciatori rientranti da prestiti in Serie A e B.Questo tenendo ovviamente presente che, per rispettare le regole Figc sulle composizioni delle rose, dovranno far parte delle liste almeno 4 giocatori del vivaio bianconero sugli 8 iscrivibili come "Vivaio Italia". Se partiranno quindi Marchisio (vivaio Juve) e Rugani (vivaio club) dovranno essere entrambi rimpiazzati con giovani "allevati" in casa o in altri vivai nazionali. Tipo Pellegrini, che però difficilmente arriverà.Non dovessero bastare le cessioni dei giovani, allora sarà indispensabile una cessione pesante. E, al momento,. Se il Pipita verrà ceduto per almeno 55 milioni (la Juve ne chiede 60) il beneficio sul bilancio supererebbe i 30 milioni, con un risparmio sul monte stipendi (la voce più alta nei conti bianconeri) pari quasi a 14 milioni lordi.Altro indiziato,, che ancora non sta trovando un accordo sul rinnovo contrattuale. Lui vorrebbe guadagnare 6 milioni l'anno, la Juve si è fermata a 5. Considerata la partenza di Asamoah e il rientro sul campo a gennaio prossimo di Spinazzola reduce da operazione al ginocchio, la cessione del terzino brasiliano comporterebbe l'acquisto immediato di un altro giocatore nel medesimo ruolo, ed è ciò che il club vorrebbe scongiurare per poter utilizzare le risorse accumulate con altre cessioni su un centrale difensivo (il prescelto è De Ligt) e rinforzi per gli altri reparti.e un risparmio complessivo di altri 50., altro possibile indiziato di partenza destinazione Londra se - come pare - Sarri finirà per allenare il Chelsea. Stessa destinazione possibile anche per Higuain, per il medesimo motivo.Solo in quel caso, ma solo in quello, Marotta andrebbe a reinvestire quei soldi sul serbo Milinkovic-Savic, al quale - per ora - sta provando ad arrivare proponendo a Lotito denaro e contropartite. Magari usando come alleato il papà di Sergej, sicuro che il figlio vincerà il Pallone d’Oro se andrà alla Juventus.