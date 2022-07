Il colpo Dybala per la Roma ha inevitabilmente generato un'onda di euforia a tinte giallorosse anche fra i tifosi e soprattutto fra i tifosi vip che si stanno scatenando a mezzo social per il super-colpo messo a segno dai Friedkin e da José Mourinho. Chi ha sciolto ogni freno è la cantante Noemi che sui social a domanda diretta di un tifoso che chiedeva una spogliarello in stile Sabrina Ferilli caso di scudetto, ha risposto con un "esco tutto!". Ecco il post e altre foto della bella e brava Noemi nella nostra gallery.