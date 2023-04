Paulo Dybala si è raccontato a tutto tondo ai microfoni di Dazn, svelando anche un retroscena legato alla maglia numero 10: "Il numero 10 della Roma sarà sempre Francesco Totti. Così come per Del Piero nella Juve. Alla Juve me lo chiese direttamente la società di indossare la 10 ed è stato un enorme piacere. Mai dire mai, ovviamente sarebbe una responsabilità unica".