Solo Inter e Atletico Madrid hanno contattato ufficialmente l'entourage di Paulo Dybala per provare a sondare il terreno per un approdo a parametro zero della Joya dopo la scelta della Juventus di non rinnovare il suo contratto. Quella della Roma resta una suggestione, ma che non ha portato ancora a contatti concreti, mentre gli agenti del giocatore stanno anche sondando la possibilità di un approdo in Premier.