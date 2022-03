Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus e la notizia lascia tutt’altro che indifferente Beppe Marotta. L’amministratore delegato nega perentoriamente la possibilità che la “Joya” possa vestire il nerazzurro a chi privatamente gli chiede una confidenza, ma con una mano fa segno di no agitando l’indice e con l’altra compone il numero di Antun, agente del campione argentino. Bluff che fanno parte del mestiere e che in questi anni hanno costruito la carriera di Marotta, abile manovratore e politicante del calcio.



IL BLUFF - Se sei convinto dell’impossibilità di un affare, non provi neanche a informarti. E invece Marotta è stato il primo a muoversi quando ha fiutato che tra Dybala e la Juventus qualcosa potesse andare storto. Il dirigente nerazzurro culla il desiderio di un clamoroso sgarbo alla “Vecchia Signora” e presto paleserà anche all’agente del calciatore questa sua fantasia. Certo, c’è da superare lo scoglio dell’ingaggio, ma Vidal e Sanchez sono prossimi all’addio e qualcosa si può combinare.

Inoltre la dirigenza nerazzurra sembra disposta ad allentare la presa su Scamacca perché convinta dal fatto che la vera emergenza sia riscontrabile nell’assenza di un uomo veloce e in grado di saltare l’uomo lì davanti. Un Dybala, appunto. Certo, mancherebbe anche uno che possa dare respiro a Dzeko, ma nel caso l’Inter prenderà in considerazione questo aspetto solo nel se dovesse riuscire a piazzare Lautaro.. Nei prossimi giorni il discorso dovrebbe entrare nel vivo con altri contatti, questa volta faccia a faccia.È vero, sulle tracce dell’argentinoEcco perché l’Inter e Marotta sentono che la trattativa può nascere sotto una buona stella, partendo già con qualche favore del pronostico. Ma intanto Marotta nega e lo farà spudoratamente al di la di quella che sarà la strada che prenderà questa trattativa. Un po’ come ha fatto la scorsa estate con Allegri, incontrato a cena la sera prima che il tecnico firmasse per la Juventus. Un ultimo assalto andato male, poi la scelta Inzaghi. Dybala, invece, con la Juventus ha appena rotto e