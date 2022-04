Calcio e cinema, Paulo Dybala, separato in casa con la Juventus, metterà insieme le due cose girando da protagonista un documentario che finirà al Festival di Cannes. È quanto riportato in Argentina da Olé, per l’occasione il bianconero, corteggiato dall’Inter, visiterà e giocherà sui campi da calcio più particolari d’Europa. Vere e proprie bomboniere incastonate in paesaggi unici. Un modo come un altro per far comprendere come questo sport sia in grado di attecchire ovunque. Tra i campi visitati da Dybala ci sarà anche quello di Roma, campo Gerini. Il calciatore argentino, inoltre, sarà anche all’Henningsvaer, in Norvegia e all’Igralište Batarija, in Croazia.