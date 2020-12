Uno, due, tre...conta i giorni che mancano alla fine dell'anno. Terribile per l'attaccante della Juventus. Quella che doveva essere la sua stagione si è trasformata in un incubo.. Maledetti infortuni, che non l'hanno mollato un attimo in questo 2020 sfortunatissimo per l'argentino.- Eppure l'anno non era iniziato malissimo, aperto il giorno della Befana con un 4-0 al Cagliari con Paulo protagonista.. Il rapporto tra i due non decolla - ma non sarà l'unico giocatore a non andare d'accordo col tecnico - l'importanza di CR7 eclissa La Joya e il tridente funziona solo a tratti.- Mentre le voci sul futuro di Dybala si rincorrono tra rinnovo e possibile addio, arriviamo a marzo con tutto il Paese in lockdown e una notizia che preoccupa il mondo Juve:ha raccontato poi il giocatore. Frenata fisica ma anche psicologica, provava ad allenarsi a casa ma: "Rimanevo senza fiato dopo 5' di lavoro". Un incubo durato più di 40 giorni.- Dopo un test dietro l'altro torna ad allenarsi ma per il CIES l'argentino vale meno di Lukaku e Lautaro,. Il mercato entra nel vivo e il nome dell'argentino è sempre tra i più caldi. Inter, United, Real e Atletico Madrid... dove va? Alla fine non si muove da Torino, per diventare un punto di riferimento del nuovo progetto.- La stagione inizia con nuovi problemi muscolari, dalla Spagna arriva Morata per fargli da vice e Pirlo studia la nuova Juve. Sì esatto, Morata vice Dybala: questa era l'idea. Il resto è storia, con lo spagnolo nettamente più avanti nelle gerarchie e nei numeri.: Paulo finisce sempre più ai margini e non digerisce l'esclusione di Crotone lasciandosi andare in uno sfogo di frustrazione con Paratici nel tunnel dello Scida.. Col Verona parte titolare ma non va un granché, l'argentino non ha un ruolo definitivo e ha dovuto aspettare il 13 dicembre per sbloccarsi in campionato. Paulo resiste, il 2020 sta per finire e Dybala non vedere l'ora di voltare pagina. Per mettersi alle spalle un anno da horror.