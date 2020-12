La 13esima giornata di campionato propone sfide interessanti che potrebbero provocare scossoni nella parte alta della classifica. Tra gli anticipi del sabato, c’è la Juventus che va a Parma e che, dopo il pareggio con l’Atalanta, non può perdere altri punti vista la distanza di 4 lunghezze dal Milan capolista. Gli esperti prevedono un immediato riscatto dei bianconeri al Tardini, la squadra di Pirlo è infatti favorita a 1.36, attenzione però perché il Parma è riuscito a fermare sia Milan che Inter, anche se il successo gialloblù sembra difficile, a 8.50, il pareggio si gioca a 5.00. Il 97% degli scommettitori è certo della vittoria bianconera. Protagonista in negativo nel pareggio con la Dea, dove ha sbagliato un rigore decisivo, Cristiano Ronaldo deve farsi perdonare: il suo goal si gioca a 1.55, una doppietta è a 3.60. L’Inter insegue il sesto successo consecutivo nel match interno con lo Spezia per mettere pressione ai cugini milanisti primi in classifica ma avanti di solo 1 punto. Gara in discesa per i nerazzurri, a 1.35, per l’impresa dei liguri a San Siro si sale a ben 11 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 6.25. Il Milan deve difendere il primo posto a Sassuolo, una delle migliori in questo inizio stagione. I neroverdi ultimamente hanno un po’ rallentato, vincendo solo 1 delle ultime 4 partite, e non partono favoriti, i rossoneri poi, hanno una tradizione favorevole al Mapei Stadium dove hanno sempre vinto nelle ultime 4 stagioni. Il successo rossonero è dunque a 1.95, contro il 3.60 dei padroni di casa e il 3.75 del pareggio. Più equilibro nelle preferenze degli scommettitori, il 25% ha scelto la vittoria del Sassuolo, il 50% quella del Milan. Esame importante per la Roma al Gewiss Stadium di Bergamo. I giallorossi, dopo il successo sul Torino, si sono portati al terzo posto in classifica e sembrano fare sul serio. L’Atalanta invece, ha vinto solo una delle ultime 5 partite e deve riprendere il ruolino di marcia Champions al più presto, potrebbe tornare al successo con i capitolini, opzione a 2.20, il blitz romanista vale 3.00 mentre il pareggio viaggia a 3.75. Indecisi gli scommettitori, il 42% si schiera con gli uomini di Gasperini, il 30% con quelli di Fonseca. La sfida tra Atalanta e Roma negli ultimi anni ha sempre regalato spettacolo, anche stavolta non mancheranno i goal, con l’Over 2.50 a 1.48 e l’opzione che entrambe segnino almeno due goal a 3.75. La 13esima giornata si conclude con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli, per entrambe è vietato sbagliare e la sfida appare in bilico: avanti gli azzurri, a 2.50, i biancocelesti inseguono a 2.80, il pareggio è a 3.40. Più decisi gli scommettitori, il 57% ha scelto il Napoli, nella vittoria laziale crede solo il 15%. Nella Lazio dall’andamento altalenante, chi non manca mai l’appuntamento con la porta è Ciro Immobile, autore di 7 reti fin qui e proposto marcatore a 2.25, accanto a lui Caicedo, in rete a 3.50. Nel Napoli conferma in attacco per Petagna, a 3.50, affiancato da Lozano, a 3.75.