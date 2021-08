Week-end importante per Paulo Dybala. L'attaccante argentino della Juventus si è regolarmente allenato in gruppo nella doppia seduta di oggi, dopo aver lavorato a parte in settimana in seguito all'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare l'amichevole di sabato scorso a Monza. Allegri lo convocherà per il Trofeo Gamper di domenica sera a Barcellona, dove i tifosi sono ancora sconvolti dall'addio di Messi, sempre più vicino al PSG. Tra l'altro il Barça è uno dei club che da tempo apprezzano Dybala.



Intanto il suo agente Jorge Antun ha concluso la quarantena dopo il suo arrivo in Italia dall'Argentina e ora è pronto a vedersi con i dirigenti bianconeri, probabilmente già nella giornata di sabato. Dybala è in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e, senza un accordo per il rinnovo, da gennaio sarà libero di firmare con qualsiasi altro club in cui trasferirsi a parametro zero nella prossima estate. Un rischio che la Juve vuole evitare: per questo la società del presidente Andrea Agnelli è disposta a riconoscere un aumento d'ingaggio rispetto all'attuale stipendio da 7,3 milioni di euro netti all'anno. Senza escludere l'inserimento di una clausola di rescissione.