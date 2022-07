Un'estate da svincolato per Paulo Dybala, che per un po' ha messo in stand by il suo futuro concentrandosi solo sulle vacanze insieme alla compagna Oriana Sabatini. E' stata una stagione complicata per l'argentino, che ha lasciato la Juventus e ora valuterà nuove proposte. Oriana intanto ha voluto immortalare i momenti migliori delle vacanze con il suo Paulo, tra post e stories sul suo profilo Instagram. Tra tutti gli scatti spunta un bacio con l'attaccante in occasione del loro anniversario. Da svincolato, ma con la compagna sempre presente al suo fianco.



