Paulo Dybala vuole riprendersi la Roma. Dopo la vittoria dei Mondiali con l'Argentina, la Joya è partita nel pomeriggio per fare ritorno nella Capitale e iniziare la preparazione con i compagni per la sfida contro il Bologna del 4 gennaio. L'argentino dovrebbe atterrare in Italia domattina, poi inizierà subito a lavorare agli ordini di Mourinho.