Desiderio esaudito: Paulo Dybala tornerà prima di Capodanno. La Joya, fresco di festeggiamenti per il Mondiale, sarà a Trigoria il 29 dicembre proprio come desiderava Mourinho. L'attaccante argentino atterrerà a Fiumicino alle ore 6.45. Giovedì la squadra si allenerà la mattina e il giorno dopo ci sarà l'amichevole contro la Viterbese. Difficile vedere Dybala in campo nell'ultima sfida del 2022 ma il 4 gennaio l'argentino sarà regolarmente in campo contro il Bologna. L'ex juventino ha rinunciato quindi a circa 5 giorni di ferie per farsi trovare pronto.





Il RITORNO - Il 31 Mourinho ha concesso un giorno di riposo e il primo allenamento in gruppo per il numero 21 ci sarà il 1 gennaio. Un'ottima notizia considerato il rendimento a picco della Roma senza l'ex juventino. L'ultima partita giocata in giallorosso da titolare da Dybala risale al 9 ottobre scorso contro il Lecce quando rimediò una lesione al retto femorale. Poi la rincorsa per il Qatar dove è stato impiegato a partita in corso in semifinale e nella finale contro la Francia segnando anche uno dei rigori decisivi. Ora manca solo Wijnaldum che dovrebbe tornare in campo a metà gennaio.