La Joya dei tifosi della Roma, da ieri mattina, è incontenibile. L’arrivo di Paulo Dybala alla corte di José Mourinho ha scatenato i supporter capitolini che adesso sognano un tridente stellare con Zaniolo e Abraham. Scelta la maglia numero 21 (“la 10 me la devo meritare”), Dybala adesso vuole rispondere sul campo a tanto affetto con Mourinho che si sfrega le mani per trovargli la giusta collocazione. Il fuoriclasse argentino vuole tornare a sentirsi protagonista e può regalare alla Roma gol e assist. Gli esperti ritengono che Dybala possa fare la differenza tanto che l’Over 11,5 delle reti in Serie A si gioca a 1,85. Il nuovo numero 21 della Roma è riuscito in questa impresa in 3 delle 8 stagioni giocate nel massimo campionato italiano. Ma, come detto, il talento di Laguna Larga è anche un esperto nel mandare in gol in compagni di squadra tanto che l’Over 7,5 per gli assist è offerto a 1,85. Più difficile riuscire a superare quota 20 sommando reti e passaggi vincenti, impresa compiuta da Dybala quattro volte in Serie A: l’Under 19,5 è dato a 1,40 rispetto all’Over in quota a 2,75. Una delle specialità di casa dell’argentino sono i calci di punizione, terreno di caccia (per il gol) di Lorenzo Pellegrini nella Roma. Ma il capitano giallorosso è un destro e Dybala, con il suo mancino, può fa male ai portieri avversari tanto che l’Over 2,5 per i gol su punizione pagherebbe 6 volte la posta.