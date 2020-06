La quota dei bookmaker è ’morbida’ - a 3,00 – e rende l’idea di quanto un monumento giallorosso, Amedeo Amadei con il suo record di 111 reti in maglia romanista, sia attaccabile e dunque raggiungibile. Per farlo però, ci vogliono elementi da pezzi unici: classe, gol, capacità tecniche non comuni, visione di gioco e non solo. In due parole: Edin Dzeko. Ieri sera ha trascinato la Roma ad una vittoriosa rimonta contro la Sampdoria, continuando ad alimentare le speranze dei giallorossi di entrare in Champions League. L’importanza di Edin Dzeko è nel suo essere registra avanzato ma anche e soprattutto realizzatore d’elite: 104 gol in 212 apparizioni. Prestazioni importanti che, dopo un primo anno di difficoltà, lo hanno portato ad essere punto fisso di ogni allenatore transitato per Trigoria a partire dal 2015. Garcia, Spalletti, Di Francesco, Ranieri e ora Fonseca sanno di poter contare su un attaccante di caratura mondiale. Con i gol di ieri sera Dzeko ha raggiunto Pedro Manfredini al quinto posto nella classifica all time dei marcatori giallorossi, diventandone (sempre insieme all’italo-argentino) il miglior realizzatore straniero di sempre con 104 gol. Ma il bosniaco non vuole fermarsi. Ecco allora che la classifica dei marcatori romanisti diventa un obiettivo personale per il numero 9, con traguardi altisonanti da raggiungere. Come riporta Agipronews quotato il raggiungimento della terza posizione nella classifica all time, occupata da Amedeo Amadei con 111 gol, a 3,00 entro la fine di questa stagione. Prima ovviamente dovrà superare il quarto posto occupato da Rodolfo Volk con 106 gol.