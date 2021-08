Dopo l'accordo con Edin Dzeko è arrivato pure quello con la Roma. E' bastato poco per sbloccare l'affare visto che il club giallorosso ha lasciato il destino nelle mani del bosniaco che a breve si trasferirà all'Inter per sostituire Lukaku.di euro utili per evitare una minusvalenza al club dei Friedkin. Per Dzeko è pronto, invece, un biennale da circa 6 milioni.Tutto fatto? Sì, ma mentre a Milano sono convinti che il bosniaco arriverà domani per le visite mediche la Roma vuole prima avere in mano il sostituto del suo numero 9.In realtà Marotta sta facendo pressione tramiteanche per tamponare la protesta dei tifosi addolorati per la perdita di Lukaku. In serata proseguiranno i contatti, ma l'accordo economico è ormai trovato. In pole, nelle preferenze di Pinto, resiste Tammy Abraham.