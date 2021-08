Non solo Edin Dzeko. Il procuratore Lucci è a Trigoria anche per portare a Milano l'altro suo assistito Alessandro Florenzi, sponda rossonera però. Il terzino si allena con gli esuberi e dopo iniziali reticenze a giocare ancora in Italia si è convinto a dire sì al Milan dove andrà a percepire lo stesso stipendio romanista: 3 milioni più bonus a stagione.



FORMULA - Il nodo ora è legato alla formula dell'affare. Il Milan lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre la Roma vorrebbe trasformarlo in obbligo dopo un certo numero di presenze (circa 20). Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni e rappresenterebbe una plusvalenza netta per la Roma. Florenzi già da domani potrebbe svuotare l'armadietto di Trigoria e prendere l'aereo per Milano dove si giocherà le chance del Mondiale in Qatar proprio con Calabria. Per la Roma invece si sbloccherebbe un posto in entrata, quello del centrocampista.