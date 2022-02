Simone Inzaghi oggi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe parlando apertamente soltanto di "quarto posto" come richiesta fattagli da Beppe Marotta al momento del suo arrivo all'Inter. Eppure lo spogliatoio nerazzurro ha sempre spinto in alto questa squadra e i suoi obiettivi con lo scudetto e la voglia di vincere titoli messa davanti a tutto. L'ultimo in ordine di tempo è stato Edin Dzeko che, parlando del suo approdo in nerazzurro, ha confermato che "grandi traguardi sono da conquistare".



DZEKO CI CREDE - Intervistato dal canale ufficiale dell'Inter Dzeko ha parlato del suo approdo a Milano, avvenuto, probabilmente, in ritardo rispetto alle varie trattative impostate nel corso degli anni: "Il cigno e il serpente che si uniscono? Magari è destino, poteva succedere prima ma io dico sempre che non è mai tardi, dobbiamo dare tutto e raggiungere traguardi importanti insieme".



STRATEGIA PER IL FUTURO - Dzeko è oggi il terminale unico del gioco offensivo dell'Inter. Il 9 che ha preso il posto di Lukaku, ma anche il fulcro del gioco per la costruzione delle trame offensive nella trequarti avversaria. Un giocatore unico, che però, in rosa non ha né riserve né alternative. Per questo, sebbene l'Inter con Caicedo e il ritorno di Correa potrà avere fino a fine stagione opzioni offensive differenti, in vista della prossima annata la strategia per l'attacco nerazzurro è già tracciata. Dal mercato arriverà un 9 puro da affiancare al bosniaco e, eventualmente, anche scalzarlo nel ruolo di titolare. Il nome di Scamacca resta di primissimo piano, ma non potrà essere l'unico data la valutazione di 40 milioni fatta dal Sassuolo. Prima però ci sono "grandi traguardi da raggiungere". Dzeko a Milano ci è arrivato tardi, ma vuole solo vincere.