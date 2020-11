Edin Dzeko in prima linea nella lotta alla violenza sulle donne. Il centravanti della Roma - il club in questi giorni ha lanciato la campagna 'Amami e Basta' che vede come testimonial la moglie dell'attaccante bosniaco - ha registrato un video messaggio rivolto a sensibilizzare gli uomini. Queste le sue parole: "Se picchi una donna sei un vigliacco".