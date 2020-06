Edin, attaccante della, parla in una diretta Instagram sul profilo ufficiale qatarairways. Queste le parole del centravanti bosniaco, che ha risposto alle domande del capitano Hassan Al Ibrahim della compagnia aerea Qatar Airways: "Va tutto bene dopo il lockdown. Abbiamo ripreso ad allenarci ogni giorno e ci stiamo preparando per la ripresa della Serie A. La quarantena? Non è stata la migliore parte dell’anno, ma ho cercato di pensare sempre positivo perché ho avuto modo di passare molto più tempo con la mia famiglia e con i miei figli. Per me non è stato così brutto il lockdown. Avevamo più tempo per noi perché spesso mi mancavano durante l’anno. Poi continuavo ad allenarmi in casa sei volte a settimana. All’inizio non andava male, ma gli ultimi giorni volevo veramente tornare a Trigoria e allenarmi in campo"."Amo tutto, ma sopratutto amo stare qui per la mia famiglia e i miei figli che amano stare qui. Possiamo mangiare benissimo, ci piace anche stare in questa storica città. Quando le persone vengono qui ci sono tante cose da vedere. Sono contento di far parte di questo fantastico club"."Forse il momento migliore della mia carriera è stato qui, quando ho segnato una doppietta al Chelsea allo Stamford Bridge. La nostra cavalcata in Champions non la dimenticherò mai"."La Bosnia è una nazione piccola soprattutto dopo quello che è successo 25 anni fa, abbiamo avuto una difficile guerra. Quello che ho vissuto mi resterà nel cuore. Quando ho giocato per la prima volta una grande competizione, il mondiale in Brasile con la Bosnia, non lo dimenticherò mai"."Abbiamo giocato insieme al City, lui viene dalla Serbia, siamo più che semplici compagni: sto parlando di Kolarov".- "Kolarov, Kalinic, un altro giocatore che viene dai Balcani, e poi Pellegrini, il vice capitano. Loro sono i tre che porterei ovunque".