Allora, occupandomi della materia da un po' di anni, so bene quanto l'attenzione dei bookmaker possa rappresentare unità di misura di un'impresa o della celebrità. Cioè, se loro si occupano di te, stai tranquillo che ce l'hai fatta: sei la star del momento, almeno per qualche giorno. E leggo che Sisal Match Point ha sfornato la quota (3,00) suche, una volta raggiuntoa quota 104 gol _ no, dico 104 gol e c'è ancora chi apre bocca e lo critica, considerando poi il livello medio dei giocatori di Fonseca eh! - e dopo la fantastica doppietta che ha messo sotto una gran bella Samp (Ranieri è sempre Ranieri...),Sette gol da qui al 2 agosto per diventare il terzo attaccante più prolifico della sacra storia romanista dietro a. Robettina facile facile per uno come lui.. Un inno alla coordinazione e al tempismo, con quella shakerata d'eleganza che incornicia solo certi predestinati. E Dzeko lo è. Forse il predestinato - per dono del talento dall'Altissimo, intendo – meno compreso della storia del pallone, se è vero come è vero che all'ombra della Capitale c'è ancora qualcuno che lo critica.E allora, in unache riparte un bel po' male, bastano un paio di mani diper rendere tutto lucido, scintillante, bello e positivo. Resta la prestazione, bruttissima, tranne che nel quarto d'ora finale.Restano le scelte di Fonseca, alcune obbligate ma altre francamente meno comprensibili: mettere insieme in campo, beh, poi chi marca a centrocampo, io? Alla fine però, grazie aldiè stata una gran bella notte di calcio e non solo per quanto accaduto all'Olimpico, mi prega di scrivere un amico romanista oltre il romanismo. Una notte di calcio che, per un attimo, ha allontanato le note vicende di quello che, si spera, sia il tramonto pallottiano, in attesa dell'ennesima alba della speranza.