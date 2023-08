Edin Dzeko è già idolo al Fenerbahce. L'ex Inter ha segnato nei turni preliminari di Champions League e bagnato l'esordio in campionato con una doppietta. Il bosniaco ha parlato a Milliyet, quotidiano turco, dei suoi primi momenti in gialloblù.



"Solo il Fenerbahce mi voleva in Turchia in questo mercato. Due anni fa, anche il Beşiktaş aveva un interesse ma poi abbiamo parlato con la dirigenza del Fenerbahce . Non dovrebbe essere possibile per una squadra come il Fenerbahce non essere campione per 9 anni. Questa è stata una grande motivazione e una sfida per me venire qui".