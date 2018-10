Edin Dzeko non esclude di tornare a giocare in Inghilterra. Il centravanti bosniaco della Roma ha dichiarato a Sky Sports News: "Un mio ritorno in Premier League? Forse è troppo tardi, ma non si sa mai e vedremo. Adoro il calcio inglese, ho giocato quattro stagioni e mezzo molto divertenti. Ora sono felice alla Roma".



Dzeko è sotto contratto con il club giallorosso fino a giugno 2020 ed è il più pagato della squadra con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti all'anno. Nello scorso gennaio aveva rifiutato il trasferimento al Chelsea, che poi ha preso Giroud dall'Arsenal.



La Roma pensa di offrire al nazionale bosniaco un rinnovo per un'altra stagione fino al 2021 (con stipendio abbassato a 4 milioni), ma allo stesso tempo cerca un suo erede in prospettiva futura: in questo senso si spiega l'interesse per l'attaccante polacco del Genoa, Piatek.