Un intreccio giunto alle ultime parole, una telelonevela ai titoli di coda, una pellicola cinematografica all'ultimo fotogramma.allaalla, il tormentone di questo mercato settembrino vede la luce: dopo settimane di trattative, telefonate, contatti tra dirigenti, agenti, giocatori e allenatori, il destino dei due attaccanti, legato come non mai, è ormai scritto. Il bosniaco sarà il bomber della nuova Juventus di, il polacco l'erede del quarto marcatore di sempre del club giallorosso.L'accordo traera stato trovato: 18 milioni di euro di parte fissa più 7 di eventuali bonus nelle casse del club partenopeo, conche stamattina ha sostenuto visite mediche in, visite approfondite visti i problemi del passato ai legamenti crociati, andate perfettamente. Tornato a Ciampino, l'ex Ajax è rientrato a Napoli per le ultime cose da sistemare, ma non ci sono problemi: è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Anche le pendenze con il Napoli sono state risolte.Edinè ora a, regolarmente convocato da Paulo, con una scelta che è stata più politica che tecnica. La Roma, infatti, ha voluto far uscire allo scoperto il Napoli per scongelare definitivamente l'affaire Milik. Operazione riuscita. Tanto che Dzeko, che domani sarebbe partito comunque in panchina con Mkhytarian falso nueve, può lasciare Verona per iniziare la sua nuova avventura con la Juventus.. Titoli di coda della telenovela estiva arrivati.@AngeTaglieri88