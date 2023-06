Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, è tornato a mente fredda a parlare dopo la finale di Champions League persa a Istanbul mandando un messaggio ai tifosi, abbinato a un forza Inter con due cuori nerazzurri che potrebbe anche essere un indizio per il suo futuro, con il contratto in scadenza 30 giugno 2023 e un'offerta concreta da parte del Fenerbahce già sul tavolo."È davvero difficile esprimere a parole e mettere per scritto tutte le emozioni provate la notte di Istanbul. Sono davvero orgoglioso del viaggio e della strada percorsa insieme dal giorno uno di questa Champions League.. Abbiamo dato tutto in ogni gara, cercando di realizzare in campo il nostro e il vostro sogno, ma purtroppo all'ultimo gradino non siamo riusciti a concluderlo al meglio.per questo, e sono triste per il club e i miei compagni, ma soprattutto per i nostri incredibili tifosi che ci hanno supportato per tutta la stagione fino alla finale, dove sono stati straordinari: grazie! Noi ce l’abbiamo messa tutta, ma stavolta non è bastato.