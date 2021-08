Edin Dzeko parla della sua nuova avventura in nerazzurro a Inter Tv, partendo dall'esordio con gol contro il Genoa: "E' stato un giorno emozionante. Dopo una stagione senza i tifosi quest'anno sono finalmente tornati, era la mia prima partita in uno stadio nuovo, c'era anche mia madre: era un giorno importante ed è andata bene, abbiamo vinto ed è arrivato il gol che ho cercato tanto. Sensazioni sul gol? Non segnavo da tanto in Serie A, da quel punto di vista era importante sbloccarsi: fare subito gol nel nuovo stadio è bellissimo, ci dà ancora più fiducia per il futuro".



ALCHIMIA IN CAMPO - "Anche con la Dinamo Kiev l'ho avvertita. Sembra giochi qui da molto tempo, ma non è difficile: qui ci sono tanti giocatori bravi ed è per questo che sono venuto qui. Mi sono divertito tanto con Genoa e Dinamo: siamo una squadra forte, vogliamo proseguire su questo percorso".



VERONA - "Dobbiamo continuare questo percorso, ogni punto è importante. L'Inter è Campione d'Italia, con il Verona non sarà facile: conosco bene il loro allenatore, ma noi siamo l'Inter e vogliamo fare bene prima della sosta".