Secondo quanto riportato da Tuttosport nella giornata si sono registrati attimi di tensione in casa Roma per Edin Dzeko. Il giocatore era nervoso, non voleva neanche essere convocato per l'amichevole con l'Athletic Bilbao, ma alla fine è stato costretto a scendere in campo nei 20 minuti finali per le troppe assenze della rosa giallorossa. Dzeko vuole l'Inter e sta facendo di tutto per far sì che il club giallorosso accetti le proposte dei nerazzurri.