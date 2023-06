". Inizia così il messaggio con cuisaluta l'Inter dopo due anni. Il bosniaco, che ha firmato ufficialmente con ildopo la scadenza del contratto con i nerazzurri, dedica alla società milanese un video sui social: "Sono stati due anni bellissimi. Bellissimi in campo, con il mister e i compagni. E bellissimi sugli spalti: San Siro sempre pieno con un tifo incredibile dovunque, per una squadra capace di arrivare in finale in ogni competizione. Ho segnato. Ho sognato. Abbiamo sognato, fatto chilometri e vinto 4 coppe. È stato un viaggio stupendo. Ora ci separiamo, ma grazie di tutto. In bocca al lupo per il futuro! Forza Inter".