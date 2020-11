Il festival – organizzato dalla Milano International FICTS-Fest – è giunto alla sua 38esima edizione e sono stati messi in competizione i migliori prodotti televisivi e cinematografici sportivi dell’anno. Il bomber ha partecipato con il documentario “Edin” e concorreva nella categoria “Movies and tv football”, vincendo il premio “Guirlande d’Honneur”. Queste le parole del bosniaco nel corso della premiazione: “Ciao a tutti, sono molto felice per il premio che questo film ha ricevuto nel vostro importantissimo festival. Grazie a chi ha votato e a chi ha partecipato alla realizzazione del film. Spero che tutti quelli che l’hanno visto si siano divertiti e abbiano scoperto quanto sono belle la Bosnia e Sarajevo. Grazie di cuore”.