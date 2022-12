Non vogliamo fare troppa confusione coi numeri, ma ricapitoliamo: Il 10 dell'Inter è, fresco campione del Mondo con l'Argentina, che con Simone Inzaghi e anche prima con Conte gioca da seconda punta, ma in realtà sarebbe una prima, ruolo che ricopre in Nazionale quando gioca davanti a Messi. Il 9 è stato, da una stagione e mezza è, e ora che i due sono in squadra insieme il belga ha scelto il 90. Dei tre, solo Big Rom è un centravanti e null'altro.Il Tucu Correa non ha mai dato garanzie, nonostante la grande stima di Inzaghi, Lautaro rientra oggi ad Appiano dopo il trionfo in Qatar e Mkhitaryan serve nel mezzo., sia per far tornare in forma in fretta il gigante belga, sia perché il cigno di Sarajevo ha nel suo sconfinato bagaglio tecnico anche le. E lo ha dimostrato più volte, ultime contro Reggina e Sassuolo. Si allarga, viene a legare il gioco, apre spazi. Segna.Segnare, si sa, aiuta a convincere, ealmeno annuale con l'attaccante ex Roma.Si tratta, intanto l'assist digli ha permesso di trovare il terzo gol in due partite stagionali a Sassuolo. E sempre da Sassuolo, nel post partita di ieri, è arrivato un altro assist, parole e musica del tecnico neroverde: "Dzeko è forte forte forte,". In Viale della Liberazione prendono nota in vista di un mese fondamentale tra campo e mercato.