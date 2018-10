IL TABELLINO

, uscendo dal letargo che lo aveva messo di cattivo umore fino a farlo litigare con El Shaarawy. Sarà stato il pallone di colore biancoceleste, saranno stati i cechi del Viktoria, ai quali aveva già rifilato sei pappine in un recente passato, fatto sta cheErano passati appena due minuti quando il suo compagno di merende Kolarov l’ha imbeccato nel corridoio giusto per ispirare il diagonale mancino, specialità della casa.Il Viktoria ha provato a mettere il naso fuori dalla porta e ha avuto anche una mezza occasione con Reznik, ma. Meglio il turco dell’olandese, anche se non troppo fortunato quando ha colpito la traversa con un tiro mancino che avrebbe meritato sorte migliore., che ha fatto polpette del suo controllore per poi mettere al sicuro il risultato.sarebbe poi riuscito a guadagnarsi applausi in proprio mettendo la firma sul terzo gol, un piccolo gioiello che conferma ladurante i lunghi giorni di ritiro: mi riferisco a Lorenzo. Un ruolo che sembra essere cucito addosso al ragazzo di Cinecittà:, un’azione da trequartista di razza. E visto che si parla di Pellegrini, state attenti al giovane Luca, che ha debuttato in Champions a 19 anni. Da predestinato. Il terzo gol di Dzeko ha chiuso la festa alla quale solo Scick, perfino ammonito, non riesce proprio a partecipare.(2-0 primo tempo): 3′pt, 40′pt, 47’st Dzeko, 19’st Under, 28’st KluivertAssist: 3’pt Kolarov, 40’pt Under, 19’st Lo.Pellegrini, 47’st Florenzi: Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov (29’st Lu. Pellegrini); Cristante, Nzonzi; Under (29’st Schick), Lo. Pellegrini (29’st Zaniolo), Kluivert; Dzeko.Allenatore: Di Francesco.: Kozakic; Reznik, Hubnik, Hejda, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Zeman (26’st Ekpai), Horava (20’st Kolar), Kovarik; Krmencik (33’st Reznicek).Allenatore: Vrba: Paweł Raczkowski: 6’st Hejda, 43’st Schick