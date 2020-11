La notizie più bella della giornata per la Roma è senza dubbio la negatività al Covid di Edin Dzeko che può così tornare a disposizione di Paulo Fonseca dopo quasi 20 giorni ai box. Il bosniaco ha superato pochi minuti fa la nuova visita d'idoneità a Villa Stuart come da protocollo e sarà a disposizione per la doppia trasferta di Cluj e Napoli.