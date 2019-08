Antonio Conte oggi ha potuto abbracciare Romelu Lukaku, la prima punta richiesta da mesi a Marotta e Ausilio. Ma l’Inter non ha ancora concluso un valzer degli attaccanti che vede ancora diverse pedine in discussione. C’è Icardi e, collegato, Edin Dzeko.



DISTANZA - Questa settimana l’Inter ha provato a stringere il cerchio per l’attaccante bosniaco. Martedì e mercoledì Silvano Martina, intermediario per l’Italia del calciatore, ha incontrato in sede Marotta e Ausilio. Colloqui in cui si è ribadito una volontà che combacia, reciproca. Dzeko vuole l’Inter, Conte lo brama da settimane. Ma la Roma non intende essere vittima sacrificale in una situazione dai contorni difficili. L’ultima offerta dei nerazzurri, 15 milioni di euro, si avvicina alla richiesta dei giallorossi di 20 milioni, ma non è ancora abbastanza. Petrachi non intende fare sconti, lo ha esplicitato anche pubblicamente. L’attaccante scalpita, negli ultimi giorni ha preso posizione in modo netto, chiedendo con toni bruschi di essere lasciato andare.



UN PROBLEMA DA RISOLVERE - Richiesta caduta nel vuoto: la Roma fa muro, tanto è vero che domenica sera, all'Olimpico, nell’amichevole di lusso con il Real Madrid, Dzeko dovrebbe essere schierato titolare, come quasi sempre in questa estate. Anche perché, per Petrachi, c’è un ulteriore problema da risolvere: trovare un sostituto all’altezza del classe ’86. Uno scambio con Icardi, con conguaglio a favore dei meneghini, è al momento da escludere, perché l'argentino non sembra disposto a cambiare aria. Per questo la Roma, anche se l’Inter aumentasse la sua offerta, prima di lasciar partire Dzeko dovrà definire l'acquisto di un’altra punta centrale, che non lo faccia rimpiangere. Edin attende, stessa cosa fa Conte: il prossimo abbraccio sarà tra loro due?