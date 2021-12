È finita che Dzyuba dello @fczenit_en non è più riuscito a separarsene e lo ha adottato . pic.twitter.com/LAhOUJGl4e — Deborah Schirru (@debbys1986) December 6, 2021

Le immagini dei calciatori dellocon in braccio dei cuccioli, aderendo all’iniziativa “i cani stanno meglio in casa”. Ecco, uno di questi ha già trovato casa: sì, perché, centravanti del club russo e della nazionale, ha portato a casa il piccolino che aveva in braccio.Dzyuba, gigante di ghiaccio nelle aree di rigore avversarie, una sorta didel pallone, si era da subito mostrato emozionato, col cagnolino in braccio. Prima di entrare, lo aveva coccolato e baciato. Sussurandogli qualcosa all’orecchio. Il simil boxer guardava da un’altra parte, alla ricerca di amore, Dzyuba continuava fissare il piccolino, perché l’amore lo aveva trovato. E così ha deciso di portarlo a casa con sé, dopo il triplice fischio finale.