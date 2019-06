Juventus e Manchester City sono avvisate: nella corsa al gioiello del Benfica Joao Felix irrompe all'improvviso anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Secondo quanto riferisce As, i colchoneros fanno sul serio per l'attaccante classe '99 della nazionale portoghese e stanno provando a convincerlo, con l'ausilio del suo procuratore Jorge Mendes, a sposare un progetto presentato come ambizioso tanto quello delle altre big europee.



Lo stesso Simeone è pronto a scendere in campo in prima persona per far comprendere al ragazzo che nel suo Atletico avrebbe un ruolo centrale da subito e che avrebbe la possibilità di completare con maggiore calma il suo processo di crescita. Sotto contratto fino a giugno 2023, Joao Felix è attualmente blindato da una clausola rescissoria di 120 milioni di euro.