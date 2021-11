Non sono le responsabilità a spaventare uno come lui, che difetti ne ha e ne avrà sempre, ma che in termini di personalità sa solo abbondare.. E il Comandante, d'altronde, nell'analizzare la sconfitta ha parlato di “rigorino”, “difesa bassa e contropiede”, in termini non propriamente entusiastici come elementi chiave della vittoria di tanti scudetti.perché ben prima di questa doppietta erano in tanti che avrebbero preferito vedere lui sul dischetto al posto di Jorginho contro la Svizzera. Sarà per la prossima volta e comunque è un'altra storia.spesso ispirato dai suoi lanci e dalla sua abilità nel costruire l'azione che lo hanno reso un centrale invidiato e corteggiato per anni da tutti i top manager, Pep Guardiola compreso.un paio di battutine dal sapor di frecciatina in estate e poi solo parole al miele da parte del tecnico per Bonucci: preso ad esempio sempre, con e senza fascia.Rigorista naturale non lo è mai stato. L'aveva inventato Antonio Conte ai quarti dell'Europeo del 2016 contro la Germania, momento particolare, serviva uno che se la sentisse: gol contro Neuer, anche se nella lotteria pure Bonucci sbagliò. Poi si arriva all'Europeo 2021, lì non ha mai sbagliato Bonucci. Che a sorpresa è diventato il secondo rigorista della Juve in questa stagione, infallibile sia con la Sampdoria che con la Lazio. EUna Juve che non è mai stata quella di Sarri, sarà per sempre quella (anche) di Bonucci e Chiellini: due che insieme hanno disputato 1001 partite con la maglia bianconera. Vincendo tanto, in Italia tutto: con difesa bassa e contropiede.