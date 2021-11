Decisivo con una doppietta nella vittoria contro la Lazio, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato così la gara nel post partita: "E' un successo fondamentale. Le partite dopo la sosta sono sempre difficili, ma dipende tutto da noi. Siamo stati bravi a segnare due gol e concedere poco. Negli ultimi dieci minuti Allegri spinge sempre per farci tenere alta la tensione, soprattutto quando il vantaggio è così minimo. Gli attaccanti fanno un gran lavoro, sono convinto che andando avanti col tempo diventeremo più cattivi e acquisteremo sicurezza in noi stessi portando a casa risultati importanti".



RIGORE - "Le critiche? Quando sei la Juve e fai un percorso del genere all'inizio le prendi. Ma abbiamo dimostrato come portare a casa il risultato. Il rigore con la Svizzera? Se Jorginho mi avesse chiesto di tirarlo non avrei avuto problemi, ma il rigorista della Nazionale è lui ed è giusto che l'abbia tirato lui. Per i prossimi, se serve, ci sarò anch'io".