(2003). Basterebbe questo come biglietto da visita persul quale hanno deciso di scommettere con convinzione l'allenatore Ruben Amorim - che dall'esordio contro il Paços Ferreira del 12 giugno scorso lo ha sempre mandato in campo nei successivi 6 incontri di campionato - al presidente Frederico Varandas, che lo ha blindato con un- Una dimostrazione tangibile di fiducia nelle qualità del ragazzo,da tempo fuori dal Portogallo, dagli onnipresenti Manchester United e Liverpool - Klopp sarebbe rimasto stregato dal suo talento - fino allaper il futuro più o meno prossimo. E pensare che Nuno Mendes, entrato nel settore giovanile dello Sporting a soli 9 anni, alla squadra della capitale lusitana è costato all'epoca la miseria di 750 euro per il tesseramento...- "Abbiamo in rosa il miglior esterno mancino Under 19 in Europa", rivendicano con orgoglio da Lisbona, e in effetti il potenziale mostrato da Nuno Mendes, anche nelle sue apparizioni con la sua nazionale e con la formazione Under 23 dei Leoes è immenso:. E poi un piede sinistro decisamente interessante, che nel corso della stagione gli ha permesso di realizzare. C'è anche la Juve sulle sue tracce e chissà che quel legame con Cristiano Ronaldo non possa essere più di un buon presagio...