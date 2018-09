Spalletti lo ha prima desiderato invano (l’anno scorso), poi lo ha avuto dopo un lungo corteggiamento. Ma ha dovuto attenderlo, bramarlo, per via di quell’infortunio che lo ha tenuto fuori dal 18 luglio ad oggi, quando al Renato Dall’Ara Radja Nainggolan si è finalmente presentato per la sua prima in nerazzurro. Ancora appesantito e a corto di fiato, riavviare il motore sotto tutti quei chili di muscoli non era semplice, ma la personalità e il carattere sono da sempre la benzina di Nainggolan, uomo e calciatore ostinato. Come in occasione del gol, quando ha raschiato il fondo del barile per raccogliere le ultime energie rimaste in corpo per buttarsi in area di rigore e sbloccare un match complicato con il colpo del campione.



IL CAMBIA INTER - Inserimento, stop di sinistro, tiro di destro e gol. La sintesi perfetta del prototipo di calciatore che Spalletti attendeva con frenesia. Nainggolan doveva essere il “cambia-Inter” e tale si è dimostrato. Quel trequartista muscolare e atipico che tanto piace al tecnico toscano. Una partita, un gol: il belga si è presentato così ai suoi nuovi tifosi, che lontani dal Meazza hanno già potuto godere della prima giocata decisiva del Ninja, come dell’inchino con cui il belga ha voluto omaggiarli subito dopo il gol, come a dire: «Signori e Signore, eccomi qui».



L'INTER DEL NINJA - Forse è troppo presto per dirlo, ma di fatto esiste un’Inter senza Nainggolan e un’Inter con Nainggolan. Questo lo sa bene anche Spalletti, nonostante in conferenza stampa abbia tenuto a precisare come una squadra forte non possa dipendere da un solo giocatore, seppur forte e decisivo come l’ex giallorosso. Nainggolan non ha perso occasione per smentirlo: una partita un gol, in un momento complicatissimo per l’intera squadra nerazzurra, bloccata dalla strenua difesa bolognese. I nervi stavano per cedere, Nainggolan ha calmato le acque.